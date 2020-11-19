هيئة الإعلام تمهل شركات الهاتف مدة محددة لتسديد ديونها.. وتحذر

2020/11/19 | 22:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت هيئة الإعلام والاتصالات، الخميس، شركات الهاتف النقال من إيقاف الطيف الترددي في حال تأخرها عن تسديد الديون التي بذمتها للدولة، مشيرة إلى انها ابلغت شركات الهاتف بإلغاء قرار عقد التمديد ورخص الجيل الرابع.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، أنها "حددت مهلة شهر لشركات الاتصالات لتسديد الديون التي بذمتها للدولة".

وأضاف البيان، ان "الهيئة تحذر شركات الهاتف النقال من إيقاف الطيف الترددي في حال تأخرها عن سداد جميع الديون المترتبة عليها خلال المدة التي حددها قانون تمويل العجز المالي".

ودعت الهيئة في بيانها "الهيئة العامة للضرائب لتزويدها بمبالغ الضرائب المترتبة على شركات الاتصالات، وتبدي استعدادها للتعاون في جبايتها وفق القانون".

وتابع البيان ان "هيئة الإعلام أبلغت شركات الهاتف النقال بإلغاء قرار عقد التمديد ورخص الجيل الرابع بناء على قرار محكمة استئناف الكرخ".

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