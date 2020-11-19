ضبط صواريخ في حديثة بالانبار

2020/11/19 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ نينا/ ضبطت الاستخبارات العسكرية صواريخ نوع كراد في حديثة بالانبار.وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه وفق معلومات استخبارية دقيقة عثرت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفوج الاول منه على ٣ صواريخ كراد ،غرب قرية السكرانات بناحية بروانه في قضاء حديثة بالانبار وقد تم التعامل معها وفق الضوابط المعمول بها ورفعها من قبل مفارز هندسة القيادة./انتهى9

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