محمد اللكاش : لجنة مكافحة الفساد شهرت بالمعتقلين قبل انتهاء التحقيقات

2020/11/19 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قال عضو تيار الحكمة محمد اللكاش ان لجنة مكافحة الفساد شهرت بالمعتقلين قبل مِن انتهاء التحقيقات.واضاف اللكاش في تصريح متلفز تابعته نينا ان مساومة رئيس الوزراء للمعتقلين بتهمة فساد بالافراج عنهم مقابل اعادة الاموال تشجع على السرقات.



واوضح ان الحديث عن تحقيق دولي بقضية مكافحة الفساد يعد تدخلا في الشأن الداخلي./انتهى9

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