الدفاع المدني يعلن اخماد حريق “جزيرة الأعراس”

2020/11/19 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن إخماد الحريق الذي اندلع داخل “جزيرة الأعراس” في بغداد دون خسائر بشرية.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “مراكز البياع وبغداد وفريق البحث والإنقاذ الدولي تمكنت من إخماد حادث حريق في الجادرية جزيرة الأعراس”، موضحةً أن “الحادث عبارة عن احتراق 4 شقق تجاوز مشيدة من (السندويج بنل)”.

وأضافت المديرية، أنه “تم إنقاذ مبلغ من المال قدره 7 ملايين ومصوغات ذهبية في صندوق تم تسليمه الى صاحب العلاقة بموجب وصل رسمي”، مشيرةً إلى أن “الحريق لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية”.

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