التطبيعية تدعمُ الاتحادات الفرعية بمبالغ مالية

2020/11/19 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكدَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، توفيرَ الدعم المالي لكل اتحادٍ فرعي بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار لدفع اجور التحكيم في الادوار المؤهلة لدوري الدرجة الاولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، إيمانا منها بمد يد العون ومساعدة الاتحادات لتغطية نفقات دوري الدرجة الاولى.

وقالَ بنيان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “القرار جاء لتعزيز دور الاتحادات الفرعية، وإبعاد الاندية المشاركة في الدوري المؤهل عن الازمات المالية والتخفيف عنها، والاهتمام بالجانب الفني، لاننا نرى أن منافسات دوري الدرجة الاولى محطة مهمة لتطوير اللاعبين”.

واختتمَ رئيس التطبيعية بالقول: ان “الهيأة التطبيعية ستتحملُ جميع التكاليف المالية للحكام في منافسات دوري الدرجة الاولى العام للموسم الحالي الذي نأمل ان يظهر بأبهى صورة من جميع الجوانب التنظيمية والادارية والفنية”.



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