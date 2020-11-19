أول ظهور إعلامي.. الرئيسة الجديدة لهيئة الاستثمار متفائلة: إعمار العراق ممكن ومقبل

2020/11/19 | 22:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، الخميس، وجود 850 مشروعا متلكئا لدى الهيئة، ملوحة بإطلاق حملة لسحب اجازات استثمارية من المشاريع المتلكئة.



وقالت سها نجار خلال استضافتها في برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل كريم حمادي، إن "لدى الهيئة الوطنية للاستثمار850 مشروعا متلكئا مختلفة الأجناس، والعقارات تعتبر جزءا كبيرا منها والصناعة كذلك، هناك من يواجه مشاكل حقيقية، لكن هناك مستثمرين حصلوا على قطع أراض من أجل المضاربة فقط، لن نسمح بالمضاربة بممتلكات الدولة، وسنقوم بسحب اجازات الاستثمار من المستثمرين المتلكئين الذين لم ينجزوا شيئاً".

وأضافت، أن "العراق يحتاج الى مئات المليارات للبناء، ولا نمتلك السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي، حيث أن السيولة الموجودة في القطاع المصرفي لا تكفي لإعادة البناء بالرغم من أنها مولت بعض المشاريع".

وبيّنت، "يمكن إعادة بناء العراق بأمواله الذاتية، لكننا نريد إشراك الشعب، في العملية الاستثمارية، لا ينبغي أن يكون الاستثمار في العراق محدوداً بيد قلة من رجال الأعمال".

وتابعت "من الممكن جداً أن يُعاد بناء هذه البلاد، وبأموالنا، رغم الأزمة الحالية، نعم نحتاج الاستثمار الأجنبي، لكن أولويتنا ليست أموال المستثمر الأجنبي، بل خبراته وكفاءته، لكني أشدد دائماً على أنه ليس هناك حلقة وصل بين الاستثمار والسيولة المحلية، وربما هذا بسبب بعض الاخفاقات على مستوى الثقافة المصرفية، لكن القادم سيكون أفضل، وننسق مع المصارف بشكل عام للوصول إلى آليات جديدة".

وختمت "لا استقرار سياسي بلا استقرار اقتصادي، كل هذي الثورات والإشكالات تحصل بسبب الاقتصاد، وعلى الجميع أن يعرف أن بوابة استقرار البلاد اقتصادياً هي الاستثمار، حاول أحد الأشخاص مرة الحديث عن جنسيات الشركات المستثمرة، وقلت له بصورة صريحة، نحن هنا في الهيئة، لا شأن لنا بالجنسيات، نريد أن نتحقق من جدوى مشاريعكم وأموالكم فقط، ولا شأن لنا بالجانب السياسي مطلقاً، والمستثمر الأجنبي سيشغل عراقيين، وسيبني مشاريعه على أرض عراقية، وحين يعلن العراق عن تخصيص معين، فهذا لا يعني أن الدولة تبيع أصولها، هذه مصالح مشتركة وتعود في النهاية بالمصلحة على البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ظهور إعلامي.. الرئيسة الجديدة لهيئة الاستثمار متفائلة: إعمار العراق ممكن ومقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ظهور إعلامي.. الرئيسة الجديدة لهيئة الاستثمار متفائلة: إعمار العراق ممكن ومقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).