2020/11/19 | 22:58 - المصدر: سفن سكاي

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مترجم ل7SKY

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات الحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

ومن جانب اخر لقد أطلقت القيود التجارية الجديدة للسيطرة على إصابات فايروس كورونا المتصاعدة العنان لموجةجديدة من عمليات التسريح، مما قد يؤدي إلى زيادة إبطاء تعافي سوق العمل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اصابات كورونا يؤخر تعافي سوق العمل في اميركا 7 SKY TV.

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