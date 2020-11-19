رئيسة الاستثمار: صدمنا من كلفة بنايتي الهيأة بـ 27 مليون دولار!

2020/11/19 | 23:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار، سها النجار، مساء الخميس، عن صدمتها من كلفة بنايتي الهيأة.

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