2020/11/19 | 23:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، مساء الخميس، القبض على تاجر مخدرات بحوزته 16 الف حبة مخدرة في الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: ضبط 16 الف حبة مخدرة لدى احد تجار الانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: ضبط 16 الف حبة مخدرة لدى احد تجار الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).