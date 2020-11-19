أسعار النفط تتراجع عند التسوية مع عودة مخاوف الطلب

2020/11/19 | 23:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع عودة مخاوف الطلب جراء تزايد إصابات "كوفيد-19".

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