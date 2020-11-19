مدير عام منظمة الصحة العالمية الإثيوبي ينفي دعم متمردي

2020/11/19 | 23:10 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وهو إثيوبي يتحدّر من تيغراي، الخميس اتهامات الجيش الإثيوبي له بدعم متمردي الإقليم الذين يواجهون القوات الحكومية.وقال في بيان نشره في حسابه على موقع تويتر، "بعض التقارير تقول إنني متحيز في ظل الوضع القائم.هذا ليس صحيحاً وأود القول إنني أقف في جانب واحد، السلام".

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