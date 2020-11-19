2020/11/19 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة المالية النيابية يوم الخميس، الحكومة الاتحادية بضرورة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2021 بالسرعة الممكنة.

ونقلت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب عن اللجنة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها طالبت الحكومة بضرورة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 بالسرعة الممكنة لغرض الاسراع بتشريعه.

واضاف البيان، ان قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل يشير في المادة (11) منه التي نصت على ان يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنه، مبينا انه وبهذا قد مر أكثر من شهر على الموعد المحدد لذلك.

واكد البيان، ان لقانون الموازنة اهمية كبيرة في حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل للشباب العاطلين ووضع حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية التي يمر بها البلد، مشيرا الى ان اللجنة المالية تسعى الى تمكين قانون الموازنة من تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية واجراء اصلاحات اقتصادية ومالية فعلية.

PUKmedia عن اعلام مجلس النواب‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تطالب الحكومة الاسراع بارسال موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تطالب الحكومة الاسراع بارسال موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).