"رعب جديد" يخيّم على إدلب مع غياب براميل النظام المتفجرة

2020/11/19 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتحت عنوان "إرهاب جديد"، سرد وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بعض مظاهر الحياة في إدلب شمال غرب سوريا، تحت وطأة فيروس كورونا المستجد.

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