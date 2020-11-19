2020/11/19 | 23:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم ل7SKY

من المتوقع أن تؤكد ولاية جورجيا ، التي كانت ساحة معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، اليوم الخميس ، فوز جوبايدن على دونالد ترامب بعد إعادة فرز دقيقة ، الأمر الذي من شأنه أن يمثل انتكاسة أخرى لمحاولات الرئيس التشبثبالسلطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتكاسة محتملة لترامب في إعادة فرز الأصوات بورجيا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتكاسة محتملة لترامب في إعادة فرز الأصوات بورجيا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتكاسة محتملة لترامب في إعادة فرز الأصوات بورجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).