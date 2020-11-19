يونس محمود: القادم أقوى في ترشحي لإتحاد الكرة ولا تخلو من مفاجآت

2020/11/19 | 23:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس نادي الجامعة، يونس محمود، ان" القادم أقوى في ترشحي لإتحاد الكرة ولا تخلو من مفاجآت".

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