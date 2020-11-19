إعلان حكومي عن دفعات شراء شقق بسماية

2020/11/19 | 23:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت رئيسة الهيأة الوطنية للاستثمار، سها النجار، مساء الخميس، عن دفعات شراء شقق بسماية.

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