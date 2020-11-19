عضو بالفيدرالي:الاقتصاد الأمريكي عرضة للانكماش مجدداً مع تزايد إصابات كورونا

2020/11/19 | 23:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إن تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يتوقف في الربعين المقبلين، مع احتمال العودة للانكماش في الربع الأخير، بسبب تزايد إصابات

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