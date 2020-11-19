"الزراعة" العراقية تقرر تأجيل ديون الفلاحين إلى العام المقبل

2020/11/19 | 23:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، تأجيل الديون المستحقة على الفلاحين والواجبة التسديد إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إلى العام المقبل، في ظل مراعاة الظروف التي يعاني منها المزارعون نتيجة تأخر دفع المستحقات المالية.وقال …

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