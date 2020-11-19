وزير الصحة يعلن الانتهاء من انجاز مركز الشفاء 14 في كركوك

2020/11/19 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ كركوك

اعلن وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، اليوم الخميس، الانتهاء من انجاز مركز الشفاء (١٤) في محافظة كركوك.

وقال التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المستشفى انجز بالتنسيق مع العتبة الحسينية ضمن مبادراتها بالتبرع لدعم جهود الوزارة وتم التاثيث والتجهيز بالمستلزمات والمعدات الطبية من قبل وزارة الصحة والبيئة وهو سلسلة من عدة مشاريع تصل الى اكثر من (20) مشروع تنجزها العتبة الحسينية المقدسة في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية".

واضاف أن "المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة الطبية التي تساهم في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا وسيتم تشغيله وادارته بملاكات الوزارة".

وأكد "استنفار وزارة الصحة من اجل السيطرة على هذا الوباء الذي اصبح تهديدا لكل دول العالم"، مطالباً، "المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية".

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