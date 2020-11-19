القبض على تاجر مخدرات بحوزته 16 الف حبة مخدرة بالانبار

2020/11/19 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ القت شرطة الانبار القبض على تاجر مخدرات بحوزته (١٦٠٠٠) حبة مخدرة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان المفارز في مديرية شرطة محافظة الانبار تمكنت من القاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات في مدينة الرمادي منطقة الخمسة كيلو، وضبطت بحوزته(١٦٠٠٠) حبة مخدرة نوع كبتاجون ./انتهى9

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