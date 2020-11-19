2020/11/19 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلنت قيادة عمليات نينوى عن وصول لواءين من الشرطة الاتحادية لمسك الشريط الحدودي في قضاء سنجار 120 كم شمال غرب الموصل .وقال مصدر في قيادة عمليات نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"لواءين دخلا قضاء سنجار بغية مسك الشريط الحدودي ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات نينوى : وصول لواءين لمسك الشريط الحدودي في قضاء سنجار شمال غرب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات نينوى : وصول لواءين لمسك الشريط الحدودي في قضاء سنجار شمال غرب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).