كتاب ( النصر ) ف1 : الوعد بالنصر : أولا : لمحة عن الوعد : - أحمد صبحى منصور

2020/11/20 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر ) ف1 : الوعد بالنصر : أولا : لمحة عن الوعد ( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ (51) غافر ) مقدمة : 1 ـ ( الوعد ) أساس في موضوع ( نُصرة الله جل وعلا للرسل والمتقين )، حيث يدور صراع ، وقد وعد الله جل وعلا أولياءه الذين ينصرونه بأن ينصرهم .



2 ـ الوعد قد يكون صريحا ، وقد يأتي ضمنيا .



3 ـ الوعد الضمنى ......





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