2020/11/20 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال.

وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الصحة حسن التميم وجه عبر تواصله المستمر ومتابعته لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال في عموم العراق تنطلق بدءا من ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠".

واشار التميمي بحسب البيان, الى "أهمية تكثيف جهود التوعية الصحية للمواطنين وتشجيعهم لاجراء الفحوصات والالتزام بالتعليمات الصحية وبيان مخاطر المرض"، داعياً "وسائل الاعلام المختلفة للتغطية الاعلامية لتلك الحملات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يوجه بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يوجه بتنظيم حملات للتحري الوبائي الفعال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).