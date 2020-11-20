بغداد تستعد للإطلالة على ’المتوسط’ عبر دمشق.. تصريح من مسؤول سوري

2020/11/20 | 00:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت الخطوط الحديدية السورية، الخميس، إنها وقعت اتفاقية مع نظيرتها العراقية بهدف تطوير وتبادل الأبحاث والدراسات وتدريب الكوادر الفنية وتبادل الزيارات العلمية بين الجانبين.



وأضاف مدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية السورية نجيب فارس، في تصريح لوكالة "سانا"، عقب توقيع الاتفاقية مع المدير العام للشركة العامة لسكك الحديد العراقية طالب جواد كاظم، وتابعه "ناس" (19 تشرين الثاني 2020)، أن "الاتفاقية تهدف لتطوير وتبادل الأبحاث والدراسات وتدريب الكوادر الفنية وتبادل الزيارات العلمية والمؤتمرات ونقل التقنية السككية ومدى الأمان والشروط والمعايير الدولية".

ولفت إلى أن "الاتفاقية تتضمن أيضاً سبل تطوير الإنتاج وتخفيض التكاليف وزيادة الاستثمار بالنقل السككي للارتقاء به اقتصادياً وتنموياً بما يخلق بيئة مرنة لحركة النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين".

وبحسب ما نقلته "سانا"، فقد "التقى وزير النقل السوري زهير خزيم وفد وزارة النقل العراقية، وذلك عقب توقيع الاتفاقية، حيث بحث الجانبان تفعيل أواصر التعاون المشترك وسبل مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين".

واستبعد الباحث الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن المشهداني، في وقت سابق، تأثير افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، على التجارة الإيرانية، وتوقع أن يتحول مستقبلا إلى "شريان اقتصادي" حيوي يربط بين موانئ البحر في السعودية ليصل إلى سوريا وتركيا.

وقال المشهداني في تصريح صحفي، أن "ثمة مكاسب اقتصادية كبيرة وهامة ستعود على البلدين".

وأضاف، "بالنسبة للعراق فإن فتح ذلك المعبر سيسهل عملية استيراد المنتجات السعودية، إذ سيقلل من التكاليف والوقت بعد أن كان استيراد تلك المنتجات يجري سابقا عبر الأردن والكويت".

وأشار المشهداني أن ذلك سيساعد الحجاج والمعتمرين العراقيين في الدخول السعودية بسلاسة وسهولة، مشيرا إلى أن عدد الحجاج يصل إلى أكثر من 50 حاج، في حين يبلغ عدد المعتمرين أكثر من نصف مليون، مما سيعود بمنافع اقتصادية على البلدين.

ورأى الخبير العراقي، أن الطريق الدولية إلى المعبر ستزدهر بالعديد من الخدمات اللوجستيية مثل محطات الوقود والمطاعم ودور الاستراحة والمراكز الصحية مما سيساهم في خلق فرص عمل كثيرة للشباب العراقي.

ولفت المشهداني أن ذلك الطريق قد يتحول مستقبلا إلى شريان اقتصادي حيوي يربط بين موانئ البحر في السعودية ليصل إلى سوريا وتركيا مما يعني رفد الاقتصاد العراقي بمبالغ كبيرة جراء "رسوم الترانزيت" التي ستعبر باتجاه سوريا وتركيا من السعودية وبالعكس.

واستبعد المشهداني أن يؤثر فتح معبر عرعر على التجارة بين العراق وإيران، مشيرا إلى أن طبيعة المنتجات السعودية تختلف عن الإيرانية.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً.

ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وفقا لخبراء اقتصاديين.

وكان ذلك المعبر قد أغلق في العام 1990 إبّان الحرب العراقية الكويتية، ولم يجري فتحه بشكل رسمي حتى الآن باستثناء مواسم الحج.

ومنذ إغلاقه لم يكن هناك أي معابر مباشرة بين البلدين سوى عبر الأجواء التي كانت تنقل الحجاج فقط كل عام، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وبحسب الصحيفة، المعبر أحد المراكز الإدارية التابعة لمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ويبعد 10 كيلومترات عن الحدود العراقية، ويحوي كافة الخدمات لسكان المنفذ، ومدارس لجميع المراحل للطلاب والطالبات، ومستشفى حكوميا، إضافة إلى منطقة سكنية لحرس الحدود وأخرى للجمارك.

ويفصل الجديدة والحدود العراقية وادي عرعر من ناحية الغرب، وشعيب سويف من ناحية الشرق.

ويربط السعودية بالعراق شريط حدودي يتجاوز 830 كم، محاط بسياج حديدي مدعم بتقنية إلكترونية حديثة يمكن من خلالها رصد كل ما يقع على الحدود وبالقرب منها، وكانت نسبة التهريب بين البلدين سجلت انخفاضا حتى انتهت تماما، بحسب تقارير رسمية.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي والسفير السعودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020) إن "معبر عرعر الحدودي افتتح بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف البيان، أن وزير الداخلية مثل رئيس الوزراء على رأس الوفد العراقي الذي ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود.

فيما مثل الجانب السعودي سفير المملكة في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين.

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السعودية تطلب من العراق تأمين ’ترانزيت’ إلى دمشق

من جانبه، قــال مـديـر دائــــرة الــطــرق والــجــســور بـــوزارة الاعــــمــــار حــســين جـــاســـم كــاظــم، إن "المـلاكـات الهندسية قـامـت بـصـيـانـة 250 كيلومترا من طـريـق المـــرور الـسـريـع الــرابــط بين الانبار والبصرة، فضلا عن تأهيل المقاطع المتضررة من الطريق الواقعة ضمن حدود بغداد".

وأوضـــــح، أن "احـــــداث الـــحـــرب مـع داعـــــش الارهـــابـــي فــي الـجـانـب الغربي ادت الـى تهالك الطريق لان عـمـره الـتـشـغـيـلـي لايـسـع حـمـولات اكثر من المقررة، فضلا عن تسبب الـعـمـلـيـات الارهـابـيـة الـتـي حصلت بالانبار بتخريب القناطر والجسور الرابطة على طريق المرور السريع".

وبــين كـاظـم، أن "الـتـفـاوت فــي نسب إنجاز تأهيل الطريق السريع يعود لــتــذبــذب الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة، إذ هــنــاك مــقــاولات تـنـفـذ بـحـسـب المبالغ المخصصة من البنك الدولي وأخـرى من القرض الطارئ ومبالغ خـصـصـت لمـشـاريـع مــمــرات النقل وغيرها".

وأفاد بأن "الوزارة عازمة على انجاز تاهيل الطريق بالكامل، حيث اعدت خطة لاكمال ما تبقى منه لانه طريق حيوي يستخدم لنقل الحمولات من المنافذ الحدودية باتجاه المحافظات كافة، وبذلك يحتاج الى ادامة وتأهيل تتناسب مع استخدامه".

وأكد أنــه "مــن المــؤمــل إكـمـال تـأهـيـل الـقـنـاطـر الـخـاصـة بالطريق ضـمـن قــاطــع مـحـافـظـة بــغــداد من الـكـيـلـو صـفـر الــى الـكـيـلـو 29 ومـن الكيلو 29 الى الكيلو 86 ضمن قاطع محافظة الانبار".



مبينا أن "المــدة الـتـعـاقـديـة لـلـمـشـروع هـي 12 شهرا، حيث بدأ العمل به في العاشر من تشرين الثاني من العام الماضي".

ولفت إلـى "صيانة اجــزاء مـن جسر المـوظـفـين وطــريــق الـسـريـع بـاتـجـاه صفوان من قبل شركات اوكرانية ويونانية وبـاشـراف شركة لبنانية، بينما وصلت نسبة انجاز مشروع جـسـر تـقـاطـع الـفـلـوجـة 92 بـالمـئـة ومــشــروع جـسـر سـكـة الـقـطـار 70 بالمئة".

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