في مزاد المتابعين

2020/11/20 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قل لي كم عدد متابعيك أقول لك هل أنت مؤثر أو غير مؤثر! هذه صارت، على ما يبدو، القاعدة التي نبني عليها اليوم تقييمنا للآخرين.

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