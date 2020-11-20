رئيس الشرطة يرد على انتقادات الشعار الجديد للنادي.. ويحسم مصيره

2020/11/20 | 00:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رد رئيس نادي الشرطة، عبد الوهاب الطائي، على الانتقادات الخاصة بشعار النادي الجديد.

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