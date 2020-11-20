2020/11/20 | 00:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس نادي الشرطة، عبد الوهاب الطائي، عن حسم قرار التعاقد مع المدرب البرتغالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الشرطة يحسم قرار التعاقد مع المدرب البرتغالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي الشرطة يحسم قرار التعاقد مع المدرب البرتغالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).