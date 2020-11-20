نجار في أول ظهور لها: هذا ما سنقوم به تجاه المئات من المشاريع المتلكئة

2020/11/20 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، الخميس، وجود مئات المشاريع المتلكئة لديها، مشيرة إلى انها ستقوم بسحب اجازات الاستثمار من المستثمرين المتلكئين، مؤكدة على أهمية إشراك الشعب في العملية الاستثمارية، لإعادة بناء العراق بأمواله الذاتية.

جاء ذلك في تصريح متلفز لرئيسة الهيئة، سها داود نجار، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، أوضحت فيه ان "لدى الهيئة الوطنية للاستثمار850 مشروعا متلكئا مختلفة الأجناس، والعقارات تعتبر جزءا كبيرا منها والصناعة كذلك، وهناك من يواجه مشاكل حقيقية، لكن هناك مستثمرين حصلوا على قطع أراض من أجل المضاربة فقط، لن نسمح بالمضاربة بممتلكات الدولة، وسنقوم بسحب اجازات الاستثمار من المستثمرين المتلكئين الذين لم ينجزوا شيئا".

وتابعت نجار، أن "العراق يحتاج الى مئات المليارات للبناء، ولا نمتلك السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي، حيث أن السيولة الموجودة في القطاع المصرفي لا تكفي لإعادة البناء بالرغم من أنها مولت بعض المشاريع".

وأضافت: "يمكن إعادة بناء العراق بأمواله الذاتية، لكننا نريد إشراك الشعب، في العملية الاستثمارية، لا ينبغي أن يكون الاستثمار في العراق محدودا بيد قلة من رجال الأعمال".

وزادت: "من الممكن جدا أن يعاد بناء هذه البلاد، وبأموالنا، رغم الأزمة الحالية، نعم نحتاج الاستثمار الأجنبي، لكن أولويتنا ليست أموال المستثمر الأجنبي، بل خبراته وكفاءته، لكني أشدد دائما على أنه ليس هناك حلقة وصل بين الاستثمار والسيولة المحلية، وربما هذا بسبب بعض الاخفاقات على مستوى الثقافة المصرفية، لكن القادم سيكون أفضل، وننسق مع المصارف بشكل عام للوصول إلى آليات جديدة".

وأشارت نجار، إلى انه "لا استقرار سياسي بلا استقرار اقتصادي، كل هذه الثورات والإشكالات تحصل بسبب الاقتصاد، وعلى الجميع أن يعرف أن بوابة استقرار البلاد اقتصاديا هي الاستثمار، حاول أحد الأشخاص مرة الحديث عن جنسيات الشركات المستثمرة، وقلت له بصورة صريحة، نحن هنا في الهيئة، لا شأن لنا بالجنسيات، نريد أن نتحقق من جدوى مشاريعكم وأموالكم فقط، ولا شأن لنا بالجانب السياسي مطلقا، والمستثمر الأجنبي سيشغل عراقيين، وسيبني مشاريعه على أرض عراقية، وحين يعلن العراق عن تخصيص معين، فهذا لا يعني أن الدولة تبيع أصولها، هذه مصالح مشتركة وتعود في النهاية بالمصلحة على البلاد".

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