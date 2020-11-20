وزير الصحة والبيئة يعلن الانتهاء من انجاز مركز الشفاء ١٤ في محافظة كركوك بواقع ١٨٠ سرير

2020/11/20 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي الانتهاء من انجاز مركز الشفاء (١٤) في محافظة كركوك بواقع (١٨٠) سريرا من المقرر ان يدخل الخدمة الاسبوع المقبل لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.واكد التميمي بحسب بيان الوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان المستشفى انجز بالتنسيق مع العتبة الحسينية ضمن مبادراتها بالتبرع لدعم جهود الوزارة وتم التاثيث والتجهيز بالمستلزمات والمعدات الطبية من قبل وزارة الصحة والبيئة وهو سلسلة من عدة مشاريع تصل الى اكثر من (20) مشروع تنجزها العتبة الحسينية المقدسة في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.وأوضح الوزير ان المستشفى مجهزة باحدث الاجهزة الطبية التي تساهم في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا وسيتم تشغيله وادارته بملاكات الوزارة.واكد استنفار وزارة الصحة من اجل السيطرة على هذا الوباء الذي اصبح يهدد كل دول العالم ومطالبا ابناء شعبنا العزيز للالتزام بالتعليمات الصحية لدعم جهودها لعبور هذه المحنة./انتهى9

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