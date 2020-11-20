محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للصعود بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

2020/11/20 | 00:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ­­مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع عند ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا،

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