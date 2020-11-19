نبأ سار بشأن موعد توزيع لقاح فايزر ضد كوفيد-19

2020/11/20 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مختبر بيونتك الألماني الذي يعمل إلى جانب شركة فايزر الأميركية لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، الخميس أنّه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

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