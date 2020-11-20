إحباط تسلل لـ'داعش' في جزيرة الصينية

2020/11/20 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن إحباط تسلل لتنظيم "داعش" في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة من، إن "قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي أحبطت، اليوم الجمعة، عملية تسلل لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".ولم يُضف إعلام الهيئة مزيداً من المعلومات عن طبيعة التسلل، لكنه قال إنه سيعلن التفاصيل لاحقاً.





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