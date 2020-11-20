طفلان يتعرضان لإصابات خطيرة جراء 'عبثهما' بقنبلة يدوية في بغداد

2020/11/20 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، بأن طفلين تعرضا لإصابات خطيرة، مساء الخميس، جراء "عبثهما" بقنبلة يدوية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قنبلة يدوية انفجرت، مساء الخميس، داخل منزل في منطقة الدسيم التابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد، نتيجة العبث بها من قبل طفلين، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة، فضلا عن إحداث أضرار مادية بالمنزل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادثة فيما نقلت سيارة إسعاف الطفلين إلى مستشفى قريب".





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