بايدن: رفض ترامب للخسارة لن يمنع نقل السلطة

2020/11/20 | 01:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات دليل على "ضعفه وافتقاده للمسؤولية"، كما أنه يبعث "برسالة مريعة".

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