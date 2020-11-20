الحشد يحبط تسللاً لداعش في جزيرة الصينية

2020/11/20 | 01:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية تسلل لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

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