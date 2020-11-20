الجدعان: قمة العشرين تحرص على دعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي بعد كورونا

2020/11/20 | 01:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، اليوم الجمعة، أن قمة دول مجموعة العشرين المقبلة برئاسة السعودية ستحرص على تعزيز سبل التعاون الدولي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي ووضع أسس متينة لمرحلة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

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