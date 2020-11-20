المواطنة، الهوية، قتل النساء والأمل المفقود - جواد بولس

2020/11/20 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس المواطنة، الهوية، قتل النساء، والأمل المفقودساتطرق اليوم لحدثين محليين أشغلا بال الناس وتصدرا عندنا واجهات المواقع الاخبارية والثرثرات الاجتماعية.



ورغم كونهما منفصلين تماما ، أشعر بوجود رابط وثيق بينهما، وأرى أنهما يعبران، كلٌ بمكوناته، عن وجود نفس الأزمة الخطيرة التي تعبث في قسمات هويتنا وتؤثر فينا وعلينا كمواطنين في اسرائيل.كان الشارع الرئيسي في مدينة عرابة الجليلية مسرحًا لجريمة قتل امر ......





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