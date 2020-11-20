الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في جزيرة الصينية

2020/11/20 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صلاح الدين - واع

أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، محاولة تسلل لعصابات داعش في جزيرة الصينية.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي، احبطت اليوم الجمعة، عملية تسلل لفلول اعش الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين".

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