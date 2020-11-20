بايدن: لن افرض إغلاقا وطنيا شاملا رغم تصاعد الإصابات بكورونا

2020/11/20 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ"انعدام المسؤولية" لسعيه للبقاء في السلطة.

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