الأردن يعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية

2020/11/20 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – يعتزم الأردن فتح قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، في خطوة تعكس تأييداً من جانب عمّان للرباط في سياق التوتر الذي تشهده المنطقة بسبب أزمة الكركرات، بحسب ما أعلن الديوان الملكي المغربي ليل الخميس.وقال الديوان في بيان إنّ الملك عبد الله الثاني عبّر […]

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