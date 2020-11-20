قائد سنتكوم: ردعنا إيران وبغداد تريد استمرار الوجود العسكري الأميركي

2020/11/20 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو، إن الوجود الأميركي حدّ بنجاح من نشاطات إيران وتنظيم داعش.

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