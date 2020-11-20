قائد سنتكوم: بغداد تريد استمرار الوجود العسكري الأميركي

2020/11/20 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكينزي © غيتي/اف ب تشيب سومودفيلا واشنطن (أ ف ب) – أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي الخميس أنّه سيتم خفض عديد القوات الأميركية في العراق الى 2,500 جندي تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب، لكنّ بغداد تريد استمرار الوجود الأميركي لمحاربة خلايا تنظيم […]

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