عملية طعن تسفر عن سقوط ضحايا في ألمانيا

2020/11/20 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد موقع "واز" الألماني وقوع عدة ضحايا بحادثة طعن في مدينة أوبرهاوزن، غربي ألمانيا، مساء الخميس.

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