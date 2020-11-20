2020/11/20 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري الانتلجنسيا العسكرية العراقية وبعض من رموزها:سوف لن يكون من المجدي دراسة وتحليل القوى الاجتماعية في عالم الاطراف ( وإن شئت النامية) دون التطرق إلى دراسة المؤسسة العسكرية، لما لها من دور في الحياة الاجتصادية والسياسية، وهذا الدور مشتق من الوظيفة الأراسية المناطة بالمؤسسة ذاتها من جهة ؛ وبما تمتلكه من عناصر التحكم والتغيير المادي من جهة ثانية ؛ وماهية وطبيعة انظمته المختلفة من جهة ثالثة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من تاريخية الانتلجنسيا العراقية :( 8-8) - عقيل الناصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من تاريخية الانتلجنسيا العراقية :( 8-8) - عقيل الناصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).