"اتفاق مبدئي" بين صندوق النقد ومصر حول قسط ثان من المساعدات

2020/11/20 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والبرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية يمتدّ على 12 شهراً، وقد أقرّ في إطار يطلق عليه الصندوق اسم "اتفاق الاستعداد الائتماني".

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