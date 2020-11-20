إصابات كورونا تجبر كاليفورنيا على فرض حظر تجوال ليلي

2020/11/20 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الخميس، حظر تجول ليليا لمدة شهر في أنحاء واسعة من الولاية لمواجهة "الارتفاع السريع وغير المسبوق في الإصابات بكوفيد-19".

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