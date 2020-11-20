لقاحات فايزر وموديرنا.. فاوتشي يتحدث عن

2020/11/20 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير الأوبئة الأميركي ومستشار البيت الأبيض، د.آنتوني فاوتشي، الخميس، إن السرعة التي شهدها إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "لم تمس بالسلامة ولم تمس بالأمانة العلمية" المطلوبة لإنتاج اللقاحات، إلا أنه شدد على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية حتى بعد تطعيم الناس ضد الوباء.

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