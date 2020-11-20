2020/11/20 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت منظمة الصحة العالمية، الخميس ، بعدم استخدام عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة شركه جلعاد ساينزيس، كعلاج لكوفيد-19 .

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