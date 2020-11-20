وول ستريت جورنل: إعلان مرتقب من ترامب لخفض أسعار الأدوية

2020/11/20 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في الإدارة الأميركية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أنه من المرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن قانونين يهدفان إلى خفض أسعار الأدوية في البلاد.

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