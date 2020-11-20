عقوبات أميركية ضد منظمات مشاركة في

2020/11/20 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إدراج منظمات منخرطة في أنشطة "الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل"، في قائمة العقوبات الأميركية.

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